Tagesgespräch: Sollen Kantinen fleischlos sein?

Eine Meldung aus Freiburg ist Anlass fürs heutige Tagesgespräch: Die Stadt in Baden-Württemberg will ab dem kommenden Schuljahr in Kitas und Grundschulen nur noch vegetarisches Essen anbieten. Derzeit gibt es noch zwei Essen zur Auswahl, auch mit Fleisch oder Fisch. Bei der Entscheidung wurde im Gemeinderat auch mit den steigenden Kosten für "Fleisch in guter Qualität" argumentiert. Der Wegfall eines Wahlmenüs vereinfache zudem den Verwaltungsaufwand. Kritik kommt unter anderem vom Landwirtschafts- und Ernährungsministerium in der Landeshauptstadt Stuttgart. Zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre auch Fleisch, heißt es von dort.

Welches Essen sollten Kantinen anbieten?

Das Tagesgespräch fragt: Wie sehen Sie die Entscheidung in Freiburg? Ist sie Vorbild für Schul- oder Betriebskantinen bei uns in Bayern? Und ganz allgemein gefragt: Welche Essen wollen Sie sich in einer Kantine angeboten bekommen? Muss es jeden Tag Fleisch oder Wurst geben? Welche vegetarischen oder veganen Gerichte sollte die Küche Ihrer Meinung kochen, damit viele Menschen zugreifen?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Moderator Till Nassif ist Prof. Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg. Er ist Experte für kulturwissenschaftliche Ernährungs- und Agrarforschung. Außerdem ist Christiane Brunner von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Bayern dabei.

Zu Wort meldet sich auch Christine Buchheit. Die Grünen-Politikerin ist die Bildungsbürgermeisterin der Stadt Freiburg und wird den Schwenk zur rein vegetarischen Kita- und Schulkantine nun umsetzen.

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.