Weltweite Bestürzung nach tödlichem Angriff auf Gaza-Helfer

Der Tod von sieben ausländischen Helfern im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff hat international große Empörung ausgelöst. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Israel zu rascher Aufklärung sowie zum Schutz für humanitäre Helfer und Hilfslieferungen aufgefordert. Ihr "tiefes Mitgefühl" gelte den Familien der sieben getöteten Mitarbeiter von World Central Kitchen, erklärte Baerbock am Dienstag im Online-Dienst X.

Ihr amerikanischer Amtskollege Antony Blinken und der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski äußerte sich nach direkten Gespräch mit der israelischen Regierung ähnlich. Die britische Regierung stellte den israelischen Botschafter in London ein. Aus Großbritannien sowie aus Spanien und Ägypten gibt es ebenfalls Rufe nach Aufklärung. Das ägyptische Außenministerium sprach in seiner Erklärung von anhaltenden Angriffen Israels auf Organisationen, die im humanitären Bereich tätig seien.

Netanjahu: "Tragischer Fall" wird geprüft

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach in einer Videobotschaft von einem "tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers unserer Streitkräfte gegen Unschuldige im Gazastreifen". Man prüfe den Vorfall und werde alles tun, damit er sich nicht wiederhole.

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte, Israels Armee sei an internationales Recht gebunden. "Wir sind verpflichtet, unsere Einsätze gründlich und transparent zu untersuchen", sagte Hagari. Man werde den "schwerwiegenden Vorfall" untersuchen, um zu verhindern, dass sich etwas Derartiges wiederholt. Ein unabhängiges und professionelles Expertengremium werde dazu eingesetzt.

Organisation will Einsatz im Gazastreifen stoppen

Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bestätigte am Dienstag den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter. Die Opfer stammten demnach aus Australien, Polen, Großbritannien und den Palästinensergebieten – zudem habe eines der Opfer die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft. Die Organisation will angesichts des tödlichen Vorfalls ihren Einsatz in der Region sofort stoppen und bald Entscheidungen "über die Zukunft unserer Arbeit treffen".

"Das WCK-Team war in einer konfliktfreien Zone in zwei gepanzerten Fahrzeugen mit dem WCK-Logo und einem ungeschützten Fahrzeug unterwegs", schrieb die Hilfsorganisation. Der Konvoi sei getroffen worden, obwohl man die Fahrt mit der israelischen Armee koordiniert habe. Die Helfer hätten gerade ein Lagerhaus in der Ortschaft Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Gazastreifens verlassen, als sie beschossen worden seien. Dort hätten sie mehr als 100 Tonnen humanitärer Lebensmittelhilfe entladen, die auf dem Seeweg in den Gazastreifen gebracht worden sei.

Bericht: Armee vermutete Terrorist in Gaza-Hilfskonvoi

Der israelischen Zeitung "Haaretz" zufolge ging der Angriff auf einen Terrorverdacht zurück. Die Streitkräfte hätten den Hilfskonvoi wegen der Vermutung attackiert, ein Terrorist sei mit ihm unterwegs gewesen, berichtete das Blatt unter Berufung auf nicht näher genannte Verteidigungsbeamte. Eine Einheit hätte demnach kurz vor der Einfahrt in die Lagerhalle einen bewaffneten Mann auf einem Lastwagen identifiziert, der beim Verlassen der Halle nicht mehr Teil der Autokolonne gewesen wäre. Eine Drohne hätte drei Raketen auf die Autos abgefeuert. Die Angaben ließen sich zunächst allesamt nicht unabhängig überprüfen.

Im Mittelmeer sei das Schiff "Jennifer" nach dem Vorfall mit 250 Tonnen Hilfsgütern an Bord aus Sicherheitsgründen zurück zum zyprischen Hafen Larnaka gefahren, bestätigte ein Sprecher des örtlichen Außenministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Informationen von dpa und AFP