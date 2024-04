Uniform-Engpass: Video zeigt Polizisten in Unterhosen

Eine Schauspielerin und ein Schauspieler sind für ein Internet-Video der Deutschen Polizeigewerkschaft in die Rolle von Polizeibeamten und dafür in bayerische Uniformen geschlüpft - aber nur zum Teil. Als sie aus dem Streifenwagen steigen, spielt sich ein kurzer Dialog ab: "Und, wie lang wartest du schon?" - "Vier Monate, du?" - "Sechs Monate... Ich hab’s so satt, man könnte meinen, es wär' ein Aprilscherz!" Zu sehen sind die beiden gespielten Polizisten mit Mütze, Shirt und: Unterhose.

Polizeigewerkschaft prangert fehlende Dienstkleidung an

Die Deutsche Polizeigewerkschaft will mit dem Video auf Lieferengpässe bei der Dienstkleidung der bayerischen Polizei aufmerksam machen. Für die Beamtinnen und Beamten seien die gar nicht zum Lachen, beklagt der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Bayern, Jürgen Köhnlein. "Wir sind mittlerweile in einem Bereich angekommen, wo unsere Kolleginnen und Kollegen nicht mehr adäquat - sprich: mit einer anständigen Uniform - ausrücken können", moniert Köhnlein.

Mehrere Monate Wartezeit für Uniformteile der Polizei

Nach Angaben der Gewerkschaft sind derzeit 21 Uniformteile wie Hosen, Jacken und Mützen nur mit Wartezeiten von mehreren Monaten lieferbar. Grund dafür seien Fachkräfte- und Materialmangel seitens des Herstellers. Das Problem bestehe seit der Corona-Krise und habe sich durch den Ukrainekrieg weiter verschärft, heißt es von der Deutschen Polizeigewerkschaft.

Polizisten flicken und tauschen

Köhnlein beschreibt kreative Lösungen der Beamten. Es werde fleißig getauscht, geflickt und repariert. Eine Dauerlösung könne das aber nicht sein, mahnt der Polizeigewerkschafter. Am schwierigsten sei die Situation für neue Polizisten, die noch keine vollständige Uniform erhalten haben.

Vorwürfe ans bayerische Innenministerium

Die Deutsche Polizeigewerkschaft wirf dem bayerischen Innenministerium vor, den Mangel bei der Dienstkleidung nur zu verwalten und immer wieder zu beschwichtigen. Stattdessen erwarte man schnelle Abhilfe, damit die bayerische Polizei nicht wirklich irgendwann mal bis auf die Unterhose blankziehen müsse, sagt Gewerkschaftler Köhnlein.

Ministerium räumt "großes Ärgernis" ein

Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte: "Die Lieferengpässe bei Uniformteilen sind für uns ein großes Ärgernis." Die bayerische Polizei beziehe die Dienstkleidung über das Logistikzentrum Niedersachsen und mit diesem stehe das zuständige Präsidium der bayerischen Bereitschaftspolizei "in einem engen Austausch". Gleichzeitig heißt es aus dem Ministerium, die Lieferrückstände seien bei einzelnen Kleidungsartikeln "weitestgehend abgebaut" worden. Die Lieferengpässe betreffen den Angaben zufolge insbesondere spezielle Hosentypen wie zum Beispiel eine Mehrzweckhose für den Sommer. Andere Hosentypen seien verfügbar und bei Engpässen könnten Polizistinnen und Polizisten "selbstverständlich auf andere Diensthosenmodelle zurückgreifen".

Neues Logistikzentrum für Bayerns Polizei

Mittelfristig will die bayerische Polizei die Uniformbeschaffung wieder selbst übernehmen, kündigte das Ministerium an. Ein entsprechendes Logistikzentrum für die Polizei soll in Hof bis etwa 2030 fertiggestellt sein. Frühestens 2027 könne die bayerische Polizei damit beginnen, ihre Dienstkleidung selbst zu beschaffen.