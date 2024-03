Tausende in Tel Aviv fordern Netanjahus Rücktritt

Was für ein Typ Politiker ist Benjamin Netanjahu? Inwiefern beeinflusst er, wie es im Krieg zwischen Israel und Gaza weitergeht? Welche Kritik gibt es an ihm und seiner Politik gerade? Und wäre die Lage gerade anders, wenn nicht er an der Macht wäre? Über all das sprechen wir mit unserem ARD-Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv - der Benjamin Netanjahu auch schon mehrmals persönlich erlebt hat. *** Hier geht's zur Folge über die Player in diesem Konflikt: https://www.ardaudiothek.de/episode/lost-in-nahost-der-podcast-zum-krieg-in-israel-und-gaza/wer-sind-die-player-im-konflikt/br24/12851929/ *** Hier geht's zur Folge über die Siedlerbewegung im Westjordanland: https://www.ardaudiothek.de/episode/lost-in-nahost-der-podcast-zum-krieg-in-israel-und-gaza/israelische-siedler-im-westjordanland/br24/12883705/ *** Hier ist die Folge zur Rolle des Militärs in Israel: https://www.ardaudiothek.de/episode/lost-in-nahost-der-podcast-zum-krieg-in-israel-und-gaza/welche-rolle-spielt-die-israelische-armee/br24/12968763/ *** Unsere Podcast-Empfehlung: Cut - Das Silvester, das uns verfolgt https://1.ard.de/CUT?p=pp *** Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne per DM an die News-WG auf Instagram oder an uns: lostinnahost@br.de *** Das Team dieser Folge: Anna Farwick, Birgit Frank, Ann-Kathrin Wetter, Julio Segador, Jan-Christoph Kitzler