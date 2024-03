UN-Sicherheitsrat fordert erstmals Waffenruhe im Gazastreifen

Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag eine sofortige Waffenruhe im Gaza-Krieg sowie eine Freilassung aller Geiseln aus der Gewalt der radikal-islamischen Hamas gefordert. Für die restliche Zeit des Ramadan sollen die Waffen schweigen - und wenn der Fastenmonat der Muslime vorbei ist, soll die Waffenruhe zu einem "dauerhaften" Waffenstillstand führen, so das höchste Gremium der Vereinten Nationen in New York.

Zehn nichtständige Ratsmitglieder hatten die Resolution eingebracht, 14 Mitglieder stimmten dafür. Die USA als Verbündete Israels legten kein Veto dagegen ein und machten damit möglich, dass sie angenommen wird. Sie hatten allerdings gewarnt, dass eine Billigung der Resolution die Verhandlungen über eine Einstellung der Kämpfe schmälern könnte. Daran sind neben ihnen auch Ägypten und Katar beteiligt.

Waffenstillstand nicht unmittelbar mit Geiselfreilassung als Bedingung verknüpft

Die Resolution verlangt zwar auch, dass die Hamas umgehend und bedingungslos alle Geiseln freilässt, die sie bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober genommen hat. Diese Forderung wird aber nicht mit dem Aufruf zur unverzüglichen Waffenruhe verknüpft. Durch den völkerrechtlich bindenden Beschluss steigt der internationale Druck auf die Konfliktparteien im Nahen Osten. Fraglich ist jedoch inwieweit sich die israelische Regierung von Ministerpräsident Netanjahu oder die Terrorgruppe Hamas darauf einlassen werden.

Netanjahu sagt nach UN-Resolution USA-Reise einer Delegation ab

Die erste Reaktion von Israels Ministerpräsident Netanjahu kam rasch. Kurz nachdem die Resolution des Weltsicherheitsrates - und damit auch, dass die USA ihr den Weg geebnet hatten - bekannt wurde, sagte er die geplante USA-Reise einer israelischen Delegation ab. Das teilte das Amt des Regierungschefs mit.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters