Starkoch Jan Hartwigs Lokal "Jan" von Gault&Millau ausgezeichnet

Der Münchner Starkoch Jan Hartwig räumt weiter die höchsten Preise ab: Nach drei Michelin-Sternen im Frühjahr für sein neues Restaurant "Jan" nahe dem Münchner Königsplatz hat er nun auch die begehrten fünf Kochmützen des Restaurantführers Gault&Millau erhalten. Damit hat es sein erst im Oktober eröffnetes "Jan" aus dem Stand an die Spitze der bayerischen Restaurants geschafft - zusammen mit dem schon etablierten "Luce D'Oro" unter Christoph Rainer im Hotel Schloss Elmau. Letztes Jahr schaffte niemand aus dem Freistaat fünf Mützen.

Hartwig schon früher ein Drei-Sterne-Koch

Hartwig startete von seiner Kochkunst her aber nicht bei Null - im Gegenteil: Zuvor hatte er auch schon drei Michelin-Sterne für das Restaurant "Atelier" im Münchner Nobelhotel "Bayerischer Hof" erkocht. In seinem neuen Gourmet-Tempel "Jan" kostet ein Menü laut Homepage zwischen 255 und 320 Euro - ohne Getränke.

Prämierte "Überfahrt" in Rottach-Egern heißt jetzt "Le Duc"

Das "Alois – Dallmayr Fine Dining" in München schaffte es nach seiner Wiedereröffnung aus dem Stand auf vier Kochmützen. Die Auszeichnung "Aufsteigerin des Jahres" ging ebenfalls nach Bayern: an Sigi Schelling vom "Werneckhof" in München (vier Kochmützen). In dieser Kategorie findet sich auch ein Restaurant, das es so gar nicht mehr gibt: das "Überfahrt" in Rottach-Egern - immer noch mit dem Hinweis auf den inzwischen nicht mehr amtierenden Küchenchef Christian Jürgens.

Der Drei-Sterne-Koch war nach einem Bericht des "Spiegel" über Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter wegen unangemessenen Verhaltens freigestellt worden. In dem Bericht hatte Jürgens die Vorwürfe über eine Anwältin als "unwahr" zurückgewiesen. Die geschilderten Vorgänge hätten sich "zu keinem Zeitpunkt" ereignet.

Wie Walter Leufen, Executive Head Chief, dem BR mitteilte, wird ab kommenden Donnerstag, 22. Juni, der renommierte Koch Duc Ngo bis Ende 2023 die Küche leiten - mit Option auf Verlängerung. Wer letztlich die Nachfolge von Jürgens antritt, sei dagegen noch unklar. "Das ist alles noch zu frisch", sagte Leufen. Das bisherige "Überfahrt" heißt nun "Le Duc".

Gault&Millau hat Bewertungssystem geändert

Der "Gault&Millau" empfiehlt nach eigener Aussage die 1.000 besten Restaurants in Deutschland und gilt neben dem "Guide Michelin" als wichtigster Gourmetführer. Mit der vergangenen Ausgabe 2022 hat sich das Bewertungssystem verändert. Bis dahin gab es im Höchstfall 20 Punkte, nun maximal fünf Kochmützen.

