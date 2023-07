Stadtsparkasse München: Abheben am Automaten bleibt kostenlos

Nachdem die Stadtparkasse München ein neues Kontomodell angekündigt hatte, wurde heute bekanntgegeben, dass es keine Gebühr für das Abheben von Bargeld geben soll. Darauf haben sich am Donnerstag (20.07.23) Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Ralf Fleischer geeinigt.

Gebührenfreiheit für vier Abhebungen monatlich

Wie aus einem schriftlichen Statement der Stadt hervorgeht, wurde in dem Gespräch vereinbart, dass ältere Menschen, die die Abhebung von Bargeld am Schalter bevorzugen, dies in Zukunft bis zu vier Mal im Monat kostenlos machen dürfen. Außerdem sind in Zukunft Zahlungen mit der Sparkassen-Debitkarte unter zehn Euro ebenfalls kostenlos.

Die Stadtparkasse München bedauert laut ihres Vorstandsvorsitzenden Ralf Fleischer, dass die geplanten neuen Kontomodelle in der Öffentlichkeit Fragen aufgeworfen und zu einer Verunsicherung bei den Kundinnen und Kunden geführt hätten, so Fleischer.

Stadtsparkasse München führt neue Kontomodelle ein

Anfang der Woche gab die Stadtsparkasse München bekannt, neue Kontomodelle einzuführen. Demnach bietet die Bank ab kommender Woche für Neukunden künftig vier Modelle an, die teilweise extrem hohe Extra-Kosten beinhalten. Bestandskunden haben vier Monate Zeit, um das neue Gebührenmodell zu akzeptieren.