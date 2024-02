Spuren der seligen Irmengard? Sensationsfund auf der Fraueninsel

Im Sommer könnte der Grundriss bepflanzt werden

Die Radardaten zeigten aber auch, dass es an dieser Stelle noch einen älteren Bau gegeben habe: So zeichneten sich in einer Tiefe von 80 bis 100 Zentimeter weitere Grundmauern ab und ließen einen achteckigen Zentralbau mit einem durch acht Stützen gebildeten Umgang und vier kreuzförmig angeordneten Anbauten erkennen. Der Durchmesser des Bauwerks liege bei 19 Metern. Derzeit werde darüber nachgedacht, den Grundriss im kommenden Sommer in Form einer Bepflanzung sichtbar zu machen.

Hat die Entdeckung mit der seligen Irmengard zu tun?

Nach den Worten von Generalkonservator Mathias Pfeil sind Zentralbauten in der vorromanischen und romanischen Sakralarchitektur nördlich der Alpen äußerst selten. In Bayern wurden bisher lediglich Sankt Andreas in Bamberg (um 1050) und Sankt Gallus in Würzburg (um 1130) nachgewiesen.

Die Wissenschaftler vermuten im Fall von Frauenchiemsee, dass der frühe Bau im Zusammenhang mit der Verehrung der seligen Irmengard stehen könne. Die Tochter König Ludwigs des Deutschen und Urenkelin Karls des Großen war Äbtissin des zum Reichskloster aufgestiegenen Konvents Frauenwörth.

Vielleicht war es eine frühe Pilgerstätte

Irmengard wurde 866 in der Abteikirche bestattet. Zwischen 1001 und 1020 wurde ihr Grab geöffnet, um eine Reliquie zu entnehmen und um damit ihre Verehrung zu fördern. Zeitgleich kam es zu einem Klosterneubau, von dem heute noch die Torhalle, die frühromanische Abteikirche und der Glockenturm erhalten sind. Möglicherweise sei dabei auch der zusätzliche Memorialbau entstanden, der in Anlehnung an die Jerusalemer Grabeskirche als Ziel für Pilger dienen sollte. Irmengard wurde 1928 selig gesprochen. Zu ihrem Grab pilgern bis heute besonders Frauen mit Kinderwunsch.

Mit Informationen der KNA