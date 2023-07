Spezialfahrzeuge für die Ukraine: Feuerwehr aus Erlangen hilft

Kompakte Schulung in Deutschland – bald in der Ukraine im Einsatz

Jeweils drei Feuerwehrmänner aus Charkiw und aus Dnjpro wurden zuvor in Karlsruhe und in Erlangen in einem viertägigen Kompaktkurs auf den Fahrzeugen geschult. Länger war wegen der Aufenthaltsbestimmungen nicht möglich. Mit dabei war auch Nils Thal. Der Berufsfeuerwehrmann aus Nürnberg nimmt seit dem vergangenen Jahr immer wieder unbezahlten Urlaub, um in der Ukraine direkt an der Front als Freiwilliger Helfer die Arbeit der Feuerwehr in der Ukraine zu unterstützen oder eben bei den Schulungsmaßnahmen in Deutschland.

Zusammen mit den Kollegen aus der Ukraine kann er nun weitere Feuerwehrleute direkt vor Ort an den neuen Einsatzfahrzeugen einweisen. Denn neben den beiden Fahrzeugen aus Karlsruhe hat das Technische Hilfswerk (THW) neun weitere solcher Hubrettungsbühnen in die Ukraine gebracht, etwa nach Kiew. Finanziert wird diese Aktion über einen Hilfsfonds des Auswärtigen Amts.

Gebäude in der Ukraine regelmäßig unter Beschuss

In der Ukraine werden Gebäude weiter mit Drohnen, Raketen oder Marschflugkörpern beschossen, berichtet Nils Thal. Darunter auch Hochhäuser in den Großstädten. Erst in den vergangenen Wochen war er im Kriegsgebiet in der Ukraine im Einsatz. Der Feuerwehrmann war dort für Löscheinsätze und auch in den Überschwemmungsgebieten nach dem Dammbruch am Kachowska-Stausee vor Ort.

Nun sind die Fahrzeuge mit den Hubrettungsbühnen auf dem Weg in die Ukraine – bis zur Grenze werden sie begleitet von Helfern der Feuerwehr aus Erlangen. Und könnten beim nächsten Beschuss eines Hochhauses den Einsatzkräften vor Ort helfen, Menschenleben zu retten.