Baumstämme werfen und Lkw ziehen beim Feuerwehr-Wettbewerb

In voller Einsatzkleidung einen 12 Meter hohen Turm hochklettern – mit dabei ein knapp 20 Kilo schweres Schlauchpaket. Einen Slalom laufen und am Ende noch einen 80 Kilo schweren Dummy ins Ziel ziehen: All das müssen die Frauen und Männer der Feuerwehr bei den sogenannten "Firefit Championships" in Siegertsbrunn bewältigen. Bei den Einzelwettkämpfen sogar unter Atemschutz.

Frauen und Männer messen sich untereinander bei der Ausdauer

Patrick Ahlers von der Feuerwehr Höhenkirchen nimmt zum ersten Mal an so einem Wettkampf teil. Seit ein paar Wochen trainieren sie bereits zu acht: "Das ist bei uns allen eine Herausforderung, weil wir es alle zum ersten Mal machen und das normale Krafttraining, das wir im Fitnessstudio absolvieren, ist mit der Ausdauer nicht vergleichbar", so der Feuerwehrler. Der Nervenkitzel, sich untereinander, aber auch mit anderen Feuerwehren zu messen, der treibe schon an.

Bei der Gelegenheit sehen die Feuerwehrfrauen und -männer aber auch, wo ihre Grenzen liegen: "Ich dachte erst, das wär' easy. Ich bin dann aber nur bis zur Hälfte gekommen, weil ich meine Kräfte nicht richtig eingeteilt habe", so Ahlers. Beim zweiten Anlauf sei es dann aber schon wesentlich besser gelaufen.

"Feuerwehrler sein, das verbindet einfach"

Der Bayerische Meister Nils Paul von der Feuerwehr Dachau ist schon seit 2018 mit Leidenschaft bei den "Firefit Championships" am Start und reist für die Feuersport-Wettkämpfe sogar durch ganz Deutschland. Sein Ziel ist am Wochenende eine Zeit von unter 100 Sekunden für den gesamten Parcours. Er schätzt vor allem den Teamgeist – denn Feuerwehrler sein, das verbinde einfach.

Von Freitag bis Samstag können Feuerwehrler aus ganz Deutschland in Siegertsbrunn bei München um die Wette Feuer löschen und sich in anderen Disziplinen messen. Angemeldet sind 60 Einzelstarter, 16 Tandems und 18 Feuerwehr-Staffeln mit drei bis fünf Personen.

Die Wettkämpfe sind zwar reiner Spaß, dienen aber auch dazu, dass die Frauen und Männer der Feuerwehren fit bleiben und auf ihre Einsatz vorbereitet sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbs in Siegertsbrunn bei München sind zwischen 18 und 55 Jahre alt.