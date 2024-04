Spatenstich - Bad Tölz startet Projekt für Nahwärmeversorgung

"Wir sind hier in Bad Tölz anderen Kommunen um Jahre voraus, denn mit der neuen Wärme-Energie-Zentrale können wir nun ab 2025 noch mehr Tölzer mit CO2-freier sowie regenerativer Nahwärme versorgen", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber stolz beim Spatenstich zur neuen Wärme-Energie-Zentrale (WEZ).

Seit rund zehn Jahren planen die Tölzer bereits die Zukunft, noch weit vor den aktuellen Klimaschutz-Anforderungen der Bundesregierung. Das 30-Millionen-Euro-Projekt ist dabei der Schlüssel. Die modernsten Technologien werden dabei vereint, um unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden.

So klappt die Energiewende vor Ort

Im Sommer und in den Übergangsmonaten erzeugen große Wärmepumpen die nötige Wärme. Sie wird entweder gleich ins Netz eingespeist oder in Pufferspeichern für die Nachtstunden gespeichert, erklärt Stadtwerke-Projektleiter Andreas Rösch. Der Strom für den Betrieb wird auf großflächige Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der neuen WEZ und Umgebungsgebäuden produziert. Die Abwärme der Module wird der Wärmepumpe zugeführt und das steigert den Wirkungsgrad.

Überschüssiger, regenerativ gewonnener Strom wird ebenfalls im neuen Kraftwerk in Wärme umgewandelt. Power-to-Heat-Anlagen kommen hierfür zum Einsatz - das sind elektrisch betriebene Durchlauferhitzer. So kann Wärme gespeichert und sogar mehrere Tage lang ins Nahwärmenetz abgegeben werden.

Im Winter unterstützen Hackschnitzelheizungen die Wärmegewinnung. Als Sicherheitsreserve gibt es auch noch Gasheizungen, so Rösch, jedoch nur gedacht für Spitzenlastzeiten und als Sicherheitsreserve. 75 Prozent der benötigten Wärme sollen so regenerativ erzeugt werden. Für den Projektingenieur Stefan Sendl ist die neue WEZ ein Vorzeigeprojekt, wie regenerativ gewonnener Strom sinnvoll in die Wärmegewinnung eingebunden werden kann. Er hat die Zentrale von Anfang an mitentwickelt und freut sich über das gute Beispiel, das Bad Tölz damit gebe, wie die Energiewende auch in einem größeren Ort funktionieren könne. Bald wird der Großteil der rund 19.000 Einwohner Zugriff auf die umweltfreundliche Wärme haben.