Ölheizung raus, Wärmepumpe rein - ist das die Lösung für Altbau?

Bis zu 50 Prozent Förderung möglich

2023 wurden so viele Wärmepumpen wie noch nie in Deutschland verbaut. 356.000 Wärmepumpen wurden laut der Absatzstatistik des Deutschen Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) und Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) verkauft. Damit ist der Absatz im zweiten Jahr in Folge um mehr als 50 Prozent gewachsen. Doch im europaweiten Vergleich ist noch Luft nach oben, sagen Experten.

Zwar sind die Zahlen weltweit derzeit etwas rückläufig, aber der Boom ist ungebrochen, findet auch Maximilian Barnickel. Er beschäftigt mittlerweile 35 Mitarbeiter, und die Auftragsbücher sind schon für das ganze Jahr gut voll. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Fördertöpfe weiter verlockend sind.

Andreas Scharli, Berater bei der Energiewende Oberland, rechnet das gern vor. Die Grundförderung liegt bei 30 Prozent, zusätzlich gibt es noch einen Geschwindigkeits-Bonus. Der Klima-Speed-Bonus belohnt Hausbesitzer, die bereits zwischen 2024 und 2028 eine neue Heizung installieren, die zu mindestens 65 Prozent auf erneuerbaren Energien basiert, erklärt Scharli. Zwar können mittlerweile nur noch Investitionskosten bis zu 30.000 Euro gefördert werden – letztes Jahr war es noch die doppelte Summe, trotzdem sei der Rabatt von bis zu 50 Prozent ein schlagendes Argument bei vielen Beratungen, so Scharli.

Klimafrühling im Oberland will informieren

Für alle Interessierten im Süden von München hat Scharli noch einen guten Tipp: Unter dem Motto "Bühne frei für mehr Klimaschutz im Oberland!" geht die Veranstaltungsreihe "Klimafrühling" heuer in die vierte Runde. Bis zum 5. Mai steht das Oberland ganz im Zeichen des Umweltschutzes, nachhaltiger Technologien und der Klimagerechtigkeit. Rund 170 Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen finden in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau statt.

Ein Schwerpunkt ist dabei auch das Thema Wärmepumpe. Die Veranstaltungsreihe ist kostenlos und in Workshops, Vorträgen und via Exkursion wird informiert. Informationen, wann und wo es um die neue Heiztechnik geht, gibt es im Internet auf der Seite vom Klimafrühling Oberland (externer Link). Auch Maximilian Barnickel beteiligt sich und erklärt, wie eine Wärmepumpe in eine Bestandsimmobilie eingebaut werden kann.

Heiztechnik für die nächsten Jahrzehnte

Nach drei Tagen laufen im Altbau in Peiting gerade noch die letzten Arbeitsschritte. Beim Verdampfer vorm Haus werden die Rohre für das Kältemittel verlötet. Noch in dieser Woche wird die Wärmepumpe in Betrieb gehen und für Maximilian Barnickel und sein Team wird es bestimmt nicht langweilig. Jetzt, wo die Wärmepumpe mehr und mehr etabliert ist, geht es vor allem um die Vernetzung von den Pumpen mit PV-Anlage und Ladestation fürs Auto sowie die Nutzung flexibler Strommodelle. Auch da will die Peitinger Firma wieder ganz vorne mitspielen.