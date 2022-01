Sonnenstunden: Waldmünchen bislang dunkelster Ort des Winters

Waldmünchen im Landkreis Cham war in diesem Winter bislang der dunkelste Ort in Deutschland. Nirgends gab es laut Deutschem Wetterdienst in der ersten Winterhälfte so wenige Sonnenstunden. Jetzt werden die Tage aber wieder länger.