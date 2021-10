"Skippy" endlich eingefangen - Känguru ist aber verletzt

Nach fast einem halben Jahr Flucht durch Niederbayern ist Känguru "Skippy" jetzt in Mainburg im Landkreis Kelheim eingefangen worden.

Känguru bei Verkehrsunfall verletzt?

Passanten hatten das Känguru entdeckt und die Polizei alarmiert. Demnach war das Tier am Bein verletzt. Beamte der Polizei Mainburg konnten das Känguru schließlich einfangen. Die schwere Verletzung am Bein, die möglicherweise von einem Verkehrsunfall stammt, wurde in einer Klinik notoperiert.

"Skippy" muss noch in der Klinik bleiben

Laut Polizei hat "Skippy" die OP gut überstanden und ist bereits wieder fidel. Nach Aussage der Ärzte muss das Tier aber noch stationär in der Klinik bleiben, um zu beobachten, wie der Genesungsprozess verläuft.