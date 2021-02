Skilift-Betrieb: In Bayern verboten, im Schwarzwald erlaubt

In Bayern verboten, im Nachbarbundesland erlaubt: Während die Skilifte im Freistaat geschlossen bleiben müssen, können Wintersportfans in Baden-Württemberg komplette Skihänge und dazu gehörende Schlepplifte mieten.

Skilift-Betreiberin: Vermietung an Familien wird gut angenommen

Die Skiliftbetreiberin Andrea Brender vermietet in Todtnauberg im Schwarzwald ihren Lift an Familien sowie maximal eine weitere nicht zum Haushalt gehörende Kontaktperson. Die Ausweise werden am Lift kontrolliert. Das Angebot werde gut wahrgenommen und sei größtenteils ausverkauft, so Brender. Die Leute können online buchen und kommen von weit her, um den Lift zu nutzen.

Die Betreiber hoffen, dass so zumindest 20 Prozent des Vorjahresumsatzes erwirtschaftet werden können. Möglich macht das ganze eine Ausnahme: In Baden-Württemberg gehören Schlepplifte nicht zum Seilbahnbetrieb, sondern zu Freiluft-Sportstätten.

Infektionsschutzverordnung: Bayerische Skilifte weiter geschlossen

In Bayern wollte zuletzt ein Skilift-Betreiber per Eilantrag erreichen, dass er seinen Skilift im Kreuzthal bei Buchenberg im Oberallgäu stundenweise an Familien und Miteigentümer vermieten darf. Das Verwaltungsgericht Augsburg lehnte seinen Eilantrag ab. Das Landratsamt Oberallgäu hatte dem Lift-Besitzer die Genehmigung mit Hinweis auf die Bayerische Infektionsschutzverordnung zuvor verweigert. Der Lift liegt direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg.