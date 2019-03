Singspiel auf dem Nockherberg: Das sind die Schauspieler

Söder wird "weichgespülter" dargestellt

Der CSU-Chef werde beim Singspiel im Vergleich zu den Vorjahren aber weichgespülter dargestellt, sagte Stefan Betz, einer der beiden Autoren und Regisseure. Das traditionelle Singspiel zum Starkbier-Anstich werde an einem Ort spielen, an dem viele verlorene Seelen der CSU hausten, hieß es von den künstlerischen Leitern. Der Name des Stücks lautet "Das kleine Glück oder da müsste mal was gemacht werden".

Söder-Double wieder Stephan Zinner

Das Söder-Double auf der Bühne ist auch in diesem Jahr Schauspieler Stephan Zinner. Weitere altbekannte Gesichter im Singspiel: Nikola Norgauer, die letztes Jahr als Natascha Kohnen auf der Bühne stand, spielt heuer Andrea Nahles. Stefan Murr wird Rekorddarsteller - er übernimmt seine sechste Rolle auf dem Nockherberg,. Nach Karl-Theodor zu Guttenberg oder Florian Pronold wird er dieses Jahr den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer doubeln. Christoph Zrenner tritt wie schon in den vergangenen Jahren als Horst Seehofer auf und Antonia von Romantowski spielt Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Schauspieler: Premieren auf dem Nockherberg

Es wird heuer aber auch einige Premieren geben. Schauspieler Florian Fischer, der unter anderem aus der TV-Serie "Hubert & Staller" bekannt ist, wird Hubert Aiwanger spielen. Sina Reiß ist als Katharina Schulze von den Grünen zu sehen. Sie ist bekannt aus der Serie "Soko München". Auch Schauspieler Gerd Lohmeyer wird eine Rolle übernehmen. Ihn kennt das Publikum unter anderem aus "Der Schuh des Manitu" oder der BR-Soap "Dahoam is Dahoam".

Die Fastenpredigt hält Maximilian Schafroth

Vor dem Singspiel mit Gesang und Tanzeinlagen hält der Kabarettist Maximilian Schafroth als Nachfolger von Luise Kinseher seine Fastenpredigt. Er werde keine politische Gruppierung schonen, erklärte er vorab. Anders als seine Vorgängerin wolle er ohne Kostüm, sondern als er selbst den Spitzenpolitikern die Leviten lesen.