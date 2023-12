Silvester in Unterfranken: Bitten, Verbote, Veranstaltungen

Die Mehrzahl der Menschen werden Silvester auch diesmal wieder ausgelassen und friedlich feiern. Doch es gibt auch unvernünftige Zeitgenossen. Und so werden die Rettungsdienste in Unterfranken und andernorts immer wieder durch Glasscherben auf Straßen ausgebremst. Jedes Jahr gebe es mehrere platte Reifen und dadurch Ausfälle bei Fahrten zu Notfall-Patientinnen und -Patienten, teilt das BRK mit. Wer einen bewusstlosen Menschen findet, sollte sofort den Notruf anrufen und Erste Hilfe leisten. Dazu gehören eine warme Decke und die stabile Seitenlage der Person. Viele Einsätze hängen dem Roten Kreuz zufolge mit erhöhtem Alkohol- und Drogenkonsum zusammen.

Zum Glück bislang wenige Angriffe

Allein in Würzburg sind in der Silvesternacht drei zusätzliche Rettungswagen im Einsatz. Weil viele Menschen auf den Brücken und Mainpromenaden unterwegs sind, patrouillieren wieder die Boote der Wasserwacht und DLRG auf dem Main. Gewaltexzesse wie in der vergangenen Silvesternacht in Berlin habe es in Unterfranken bislang nicht gegeben, genau wie in ganz Bayern. Aber auch hier im Regierungsbezirk wurden vereinzelt Rettungskräfte angegriffen und mit Raketen beworfen. Genauso gibt es nach Angaben der Polizei derzeit keine Hinweise auf eine erhöhte Anschlagsbedrohung in Würzburg. Dennoch handelt es sich nach Angaben Uwe Zimmermanns, Fachbereichsleiter der Allgemeinen Bürgerdienste, um "die gefährlichste Nacht des Jahres" – zumindest mit Blick auf die Einsatzzahlen.

Verbotszonen in vielen Innenstädten

Grundsätzlich ist das Silvesterfeuerwerk nur am 31. Dezember und 1. Januar gestattet. Darüber hinaus ist in vielen Städten mit denkmalgeschützten Gebäuden das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten. Das gilt etwa in Schweinfurt für die Innenstadt rund um das Alte Rathaus und mehreren umliegenden Straßen. Auch in der Lohrer Altstadt (Lkr. Main-Spessart) ist Feuerwerk verboten. Das Böllerverbot gilt insbesondere für Schlossplätze und Burginnenhöfe, etwa den Schlossplatz in Aschaffenburg. Gleiches gilt auch für die Nähe zu Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen und besonders brandempfindlichen Gebäuden.