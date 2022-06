Siebenbürger Sachsen feiern Heimattag in Dinkelsbühl

Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet ab Freitag wieder vor Ort in Dinkelsbühl statt. Nach zwei Jahren Onlineveranstaltungen durch die Corona-Pandemie könne nun wieder vor Ort gemeinsam gefeiert werden, teilte eine Sprecherin des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. mit. Unter dem Motto "Wurzeln suchen – Wege finden" wird vom 3. bis 6. Juni ein buntes Programm geboten. Den Auftakt macht am Freitagabend eine Willkommensparty im Festzelt mit zwei Musikbands.

Trachtenumzug am Pfingstsonntag in Dinkelsbühl

Höhepunkt ist der Trachtenumzug am Pfingstsonntag um 10.30 Uhr durch die historische Altstadt von Dinkelsbühl, an dem rund 100 Gruppen mit weit mehr als 2.000 Mitwirkenden teilnehmen werden, so die Sprecherin weiter. Daneben gibt es zahlreiche Ausstellungen, Vorträge, Buchpräsentationen, Filme und Konzerte. Den Abschluss der Veranstaltung bildet die Podiumsdiskussion "Wurzeln suchen – Wege finden. Identität in neuer Umgebung" am Pfingstmontag. Das ausführliche Programm steht auf der Internetseite der Siebenbürger Sachsen.

Wer sind die Siebenbürger Sachsen?

Im 12. Jahrhundert kamen Siedler aus dem deutschen Reich nach Siebenbürgen. Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, die heutige Zentralprovinz Rumäniens, gehörte bis nach dem Ersten Weltkrieg zum Königreich Ungarn, heißt es auf der Webseite des Vereins. Durch die Kriege des 20. Jahrhunderts gezwungen, haben die meisten der Siebenbürger Sachsen ihre Heimat verlassen, viele sind nach Deutschland gezogen. Der Verein versucht weiterhin die eigene Kultur, Sprache und Tradition aufrechtzuerhalten und zu pflegen.