5,3 Millionen Euro für "Haus B" in Dinkelsbühl

In Dinkelsbühl hat am Montag der Bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter (CSU), einen Förderbescheid für das Projekt "Haus B" übergeben. Vom Freistaat erhält die Stadt rund 5,3 Millionen Euro Zuschuss für das historische Gebäude, teilte eine Sprecherin der Stadt Dinkelsbühl mit. Durch eine private Spende von 908.000 Euro müsse die Stadt selbst nur einen Eigenanteil von circa 1,3 Millionen Euro tragen. "Wir sind dem Ministerium unglaublich dankbar – ohne eine solche Förderung wäre unser Projekt 'Haus B' nicht möglich", freut sich Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU).

Generationen-Haus mit Kunst, Kultur und Sozialem geplant

Das "Haus B" steht im Spitalhof der Altstadt und stammt aus der Zeit um 1600. Das Denkmal müsse aber dringend saniert werden, so die Sprecherin. Wegen des Ablösens des Giebels sei das Gebäude im Bestand gefährdet. In Zukunft solle es demnach als Ort der Musik und der Begegnung genutzt werden. In die neuen Räume werden das Seniorencafé der Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Beratungsstelle des Landkreises, das Citymarketing, der Theater- und Kulturring, die Theaterverwaltung und Probenräume, die Berufsfachschule für Musik, die Volkshochschule, der Seniorenbeirat, der Verein "Hand in Hand" und der Behindertenbeauftragte einziehen. Auch Räume für Musikproben und private Feierlichkeiten können hier in Zukunft angemietet werden.

"Haus B" wird für Öffentlichkeit zugänglich

So werde das ehemalige Waisenhaus wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. "Ich freue mich, dass wir die Sanierung und dem Umbau des ehemaligen Waisenhauses des Heilig-Geist-Spitals mit 5,3 Millionen Euro Finanzhilfen aus unserer Städtebauförderung unterstützen können. So kommt nach vielen Jahren Leerstand wieder Leben in das historische Gebäude", erklärte Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU). Das "Haus B" wird barrierefrei saniert werden.