Sexualdelikt in Pentling – Kripo sucht Zeugen

In Pentling im Landkreis Regensburg ist eine junge Frau Opfer eines Sexualdelikts geworden. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag mitteilt, war der Angriff bereits am vergangenen Wochenende. Nun wenden sich die Ermittler mit einem eindringlichen Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Übergriff erfolgte am Samstagmorgen

Das Opfer, eine 22 Jahre alte Regensburgerin, war Samstagmorgen in der Straße "An der Steinernen Bank" unterwegs. Zwischen 6 und 8 Uhr wurde sie von einem Unbekannten zu sexuellen Handlungen genötigt, so die Polizei.

Die Frau musste danach in einem Krankenhaus behandelt werden, konnte dieses aber bereits wieder verlassen, heißt es. Die Kripo sicherte Spuren und sucht nun nach Zeugen.

Buspassagierin wird als Zeugin gesucht

Insbesondere wird eine 20 bis 30 Jahre alte, schlanke Frau mit längeren Haaren gesucht. Sie stand an der Bushaltestelle "Pentling – Hölkeringer Straße" und kann möglicherweise wertvolle Hinweise geben, hofft die Polizei.

Täterbeschreibung – Wer hat diesen Mann gesehen?

Bei dem gesuchten Täter handelt es sich um einen etwa 30-Jährigen mit südländischer Erscheinung, normaler Figur und leichtem Bauchansatz. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein, trägt dunkle, gelockte, mittellange Haare und einen dunklen Bart mit circa einem Zentimeter Länge. Bekleidet war er mit einer dunklen langen Hose und einem kurzärmeligen Oberteil.

Kripo: Jeder Hinweis zählt

Offenbar um möglichst viele Zeugenaussagen zu bekommen, veröffentlichte die Polizei auch Informationen zum Opfer: Demnach ist die Frau 1,80 Meter groß, hat blonde, schulterlange Haare und trug zum Zeitpunkt der Tat ein knielanges weißes Kleid.

"Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein", so die Ermittler. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0941/506-2888 zu melden.