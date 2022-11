Serie setzt sich fort: Geldautomat in Regensburg gesprengt

Serie setzt sich fort

Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt bereits in einer ganzen Serie solcher Fälle: In der Oberpfalz war zuletzt am 25. Oktober in Luhe-Wildenau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein Bankautomat gesprengt worden. Anfang Oktober war ein Automat in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth Ziel unbekannter Täter.

In Oberbayern war erst in der Nacht auf den vergangenen Freitag in Töging am Inn (Landkreis Altötting) ein Geldautomat gesprengt worden.