Geldautomat in Luhe-Wildenau gesprengt: LKA ermittelt

Erneut ist in der Oberpfalz ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, haben Unbekannte in Luhe-Wildenau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab einen Bankautomaten mit Sprengstoff in die Luft gejagt.

Täter wohl in dunklem Audi flüchtig

Der Automat ist in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz verbaut. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelt es sich wahrscheinlich um drei Täter. Wieder flüchteten die Täter mit einem dunklen Auto, vermutlich einem Audi, in Richtung A93. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch nicht bekannt. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Erst Anfang Oktober war in der Oberpfalz ein Geldautomat in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth gesprengt worden.