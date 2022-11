Corona-Ticker: Organspende auch mit Corona-Infektion möglich

06.39 Uhr: Gericht verhandelt über gescheiterten Maskendeal

Mit einem gescheiterten Maskendeal der bayerischen Staatsregierung zu Beginn der Corona-Pandemie befasst sich das Landgericht München I von neun Uhr an. Ein Unternehmer aus Unterfranken hat den Freistaat verklagt, weil ein geplanter Deal mit FFP2-Masken dann doch nicht zustande kam. Es geht nach Gerichtsangaben um die Summe von 1,5 Millionen Euro.

03.39 Uhr: RKI verzeichnet 78.629 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 289,6

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 78.629 auf über 35,7 Millionen. Das sind 276 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 78.905 verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 289,6 von 279,1 am Vortag. Das RKI verzeichnet 281 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl steigt demnach auf 154.095.

03.01 Uhr: Organspende auch mit Corona-Infektion möglich

Weil eine Übertragung bei sorgfältiger Auswahl nahezu ausgeschlossen ist, dürfen inzwischen auch die Organe von corona-positiven Spendern transplantiert werden. Seit das möglich ist, gab es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bis Ende Oktober 39 Sars-CoV-2 positive Spender in Deutschland. Ihnen wurden 114 Organe entnommen und in 113 Empfänger transplantiert, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) anlässlich ihres Jahreskongresses in Frankfurt berichtete. "Es ist dabei nicht zu einer einzigen Übertragung einer Sars-CoV-2-Infektion vom Spender auf den Empfänger gekommen", sagte DSO-Vorstand Axel Rahmel.