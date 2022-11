Ukraine-Ticker: Sicherheitsrat lehnt russische Resolution ab

08.11 Uhr: 14 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat laut den UN die größte Vertreibungskrise seit Jahrzehnten ausgelöst. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar seien 14 Millionen Menschen vor der Gewalt geflohen, erklärte der UN-Hochkommissar Filippo Grandi vor dem Sicherheitsrat in New York. Russlands Krieg habe die globale Zahl der Menschen auf der Flucht auf mehr als 103 Millionen getrieben. Der Hochkommissar für Flüchtlinge betonte, dass sich sein Hilfswerk UNHCR auf weitere Vertreibungen in der Ukraine vorbereite.

07.42 Uhr: Russischer Beschuss im Zentrum und Nordosten

In der Nacht zu Donnerstag haben russische Truppen nach Angaben des ukrainischen Militärs die Stadt Kriwij Rih im Zentrum des Landes beschossen. Auch Sumy und Charkiw im Nordosten seien angegriffen worden. In den Regionen Luhansk und Donezk im Osten hielten die Kämpfe an. "Der Feind versucht, die vorübergehend eroberten Gebiete zu halten", teilt der ukrainische Generalstab mit. "Er konzentriert seine Bemühungen darauf, die Aktionen der Verteidigungskräfte in bestimmten Gebieten einzudämmen."