Wegen Flussregenpfeifer - Isarstrand bei Landau abgesperrt

Betreten verboten

Während der Brutzeit und der Jungenaufzucht ist das Betreten des abgesperrten Bereichs verboten, auch Hunde müssen ferngehalten werden. Die Betretungseinschränkungen wurden vom Wasserwirtschaftsamt Landshut und der Regierung von Niederbayern als Höhere Naturschutzbehörde angeordnet.

Bestand stark zurückgegangen

Die Zahl der Regenpfeifer Brutpaare in ganz Deutschland wird auf rund 5.000 geschätzt. Der kleine, rund 15 Zentimeter große braune Vogel mit weißem Hals und weißem Bauch hat eine beachtliche Flügelspannweite von bis zu knapp einem halben Meter. Der Bestand ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts durch die Verbauung der Flussufer stark zurückgegangen.

Am renaturierten Ufer der unteren Isar bei Landau brütet der der Flussregenpfeifer jetzt wieder. Dort wurden in den vergangenen Jahren wie auch in der Gegend um Dingolfing die verbauten Flussufer zurückgebaut, es entstanden wieder flache Kiesstrände, über die sich Sonnenanbeter aber auch Tiere freuen.