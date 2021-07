Sechs AbiturientInnen aus Bayern in Griechenland in Quarantäne

20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reise sind in der Nacht in den Landkreis Landsberg zurückgekehrt und werden nun vom Gesundheitsamt auf das Corona-Virus getestet. Insgesamt müssen sechs Abiturientinnen und Abiturienten aus vier Gymnasien noch in Griechenland in Quarantäne bleiben.

Zwei Landsberger Schüler mit Corona-Infektion

Betroffen sind unter anderem zwei Abiturienten aus dem Landkreis Landsberg. Sie stammen aus zwei verschiedenen Gymnasien, bestätigte der Sprecher des Landkreises dem Bayerischen Rundfunk. Ein weiterer Teilnehmer kommt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Dort hatten ebenfalls Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse Q12 an der Abifahrt des Reiseveranstalters „Crystal Tours“ teilgenommen.

Möglicherweise weitere Kontaktpersonen betroffen

Der Schulleiter des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums Bruno Bayer aus Landsberg sagte dem Bayerischen Rundfunk, er wisse noch nicht, wie viele Abiturientinnen und Abiturienten seiner Schule betroffen seien. Sollte bei den Tests herauskommen, dass von den 20 Rückkehrern weitere positiv seien, muss das Gesundheitsamt ermitteln, wer als enge Kontaktperson eingestuft wird. Das hätte zur Folge, dass die Betroffenen an der Abiturfeier nicht teilnehmen können. Insgesamt waren nach Medienberichten 350 Teilnehmer aus verschiedenen Gymnasien im Großraum München an der einwöchigen Reise auf die Insel Korfu beteiligt.

26 Infektionen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nach Abi-Fahrt nach Kroatien

Wenige Tage vorher hatte es bereits einen Corona-Ausbruch unter Abiturienten im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gegeben. 26 Infizierte sind bekannt. Dutzende Kontaktpersonen wurden ermittelt, so das Landratsamt. Bei einer kleinen Abiturfeier hatten sich zunächst neun Menschen infiziert. Zwei von ihnen waren mit einem negativen Testergebnis zu einer Abi-Fahrt mit 90 anderen nach Kroatien gereist. Dort steckten sich 17 junge Menschen aus dem Landkreis an - auch vier komplett Geimpfte. Sie alle sind in Quarantäne, dazu 21 Kontaktpersonen aus dem Landkreis.