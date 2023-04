Schwitzen, Kämpfen, Feiern - Bayerisches Landesturnfest startet

Ein Handstand in drei Sekunden. Wer die Übung in dieser Zeit meistert, darf sich freuen: Dann ist man durch den Handstand-TÜV gekommen. Die Turnübung ist eine von vielen Mitmachaktionen auf dem Bayerischen Landesturnfest, mit denen die Besucher für das Turnen begeistert werden sollen.

Die Besucher können sich auch bei einem Parcours-Lauf probieren, einer moderneren Art des Hindernislaufs, kombiniert mit Klettereinheiten. Denn Turnen ist längst nicht mehr das klassische Geräteturnen und der ungeliebte Felgaufschwung aus der Schulzeit. Gymnastik, Tanz, Trampolinspringen - das Spektrum ist inzwischen riesig.

Mitturnen für alle

Regensburg ist vier Tage in Bewegung. Überall in Regensburg flattern Banner und weisen auf die größte Breitensportveranstaltungen Bayerns hin. 13.000 Teilnehmer und um die Hunderttausend Besucher werden erwartet, so der Bayerische Turnverband, der das Fest ausrichtet. "Unsere Aufgabe besteht darin, Menschen - unabhängig von Alter, Geschlecht und Nationalität, sozialer Lage und sportlichem Leistungsniveau - zu bewegen und mit Gleichgesinnten aktiv Sport zu treiben", erklärt Verena Weidendorfer, Sprecherin des Bayerischen Turnverbands (BTV). Die Mehrzahl der Angebote richtet sich aber junge Menschen.

Turnen im Schulsport: Weg zum Leistungssport?

Naomi gehört zu einer Gruppe von Kindern aus verschiedenen Schulen in Regensburg, die auf dem Landesturnfest eine Turn- und Tanzshow aufführen wollen. Für den "Taffi-Tanz" hat die ZehnJährige viel geübt. Die Aufregung ist groß, wobei ihr die Tanzschritte schon gut gelingen.

Neben Spaß soll Turnen auch die koordinativen und konditionellen Fähigkeiten stärken, sagt Verena Weidendorfer vom BTV. "Zudem legt das Turnen den Baustein für viele andere Sportarten." Turnen im Schulsport sei daher ein wichtiger Bestandteil, für die Sportförderung im Allgemeinen. Mit der "Sport-nach-1"-Aktion soll laut BTV ein Bindeglied geschaffen werden, zwischen dem Sportunterricht und dem Leistungssport im Verein. Über 800.000 Mitglieder und 3.300 Vereine zählt der BTV. Die Turner sind daher nach den Fußballern der zweitgrößte Sportverband in Bayern