Schwierige Löscharbeiten bei Haus-Brand in Schernau

Der Dachstuhl und das erste Obergeschoss standen bereits in Flammen, als Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst an dem Einfamilienhaus im Dettelbacher Ortsteil Schernau (Lkr. Kitzingen) eintrafen. Die Einsatzkräfte mussten sich erst den Weg frei räumen, um das Feuer überhaupt löschen zu können. "Das Gebäude war bis zur Decke voll mit Müll, eine Messie-Bude – was die Arbeiten deutlich erschwert. Es waren Schutt, Abfall, Klamotten – alles was man sich vorstellen kann", so ein Dettelbacher Feuerwehrmann.

Bewohner mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Der 67-jährige Bewohner des Hauses hatte sich laut Polizei selbst in Sicherheit gebracht, musste aber mit einer leichten Rauchgasvergiftung in einer Klinik behandelt werden. Der Dachstuhl und mehrere Wohnräume im ersten Stock wurden bei dem Brand stark beschädigt und sind unbewohnbar. Auch die angrenzende Scheune ist offenbar leicht beschädigt.

Brandursache noch unbekannt

Mehr als 100 Feuerwehrleute aus sieben umliegenden Ortschaften waren für die Löscharbeiten im Einsatz. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auch die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.