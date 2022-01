Schwerverletzte Frau bei Schonungen: offenbar versuchte Tötung

Nachdem am Montagabend (10.01.2022) in einem Haus bei Schonungen im Landkreis Schweinfurt eine schwerverletzte Frau gefunden wurde, geht die Polizei mittlerweile von einer versuchten Tötung aus. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft haben die Ermittler eine 25-köpfige Ermittlungskommission "Klingel" gegründet.

Wenige Informationen zu Täter oder Verletzungen

Die Polizei möchte aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben zu einem möglichen Täter oder den Verletzungen der 57-jährigen Geschädigten machen. Die Kriminalpolizei bittet aber um Hinweise aus der Bevölkerung. Dabei geht es vor allem um einen Mann mit einer Jacke mit Tarnfarbenmuster, der möglicherweise als Zeuge in Betracht kommt.

Frau war verletzt in Haus gefunden worden

Wie berichtet hatten Polizei und Rettungsdienste im Schonunger Ortsteil Löffelsterz in einem Wohnhaus in der Hauptstraße die verletzte Frau gefunden. Ob sie durch Gewalt oder einen Unfall verletzt wurde, war zunächst unklar. Derzeit gehen die Ermittler aber von einer versuchten Tötung der 57-Jährigen aus. Die genauen Umstände der Tat sollen jetzt weiter ermittelt werden.