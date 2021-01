Schwerer Verkehrsunfall auf A95 und zahlreiche Staus

Auf der A95 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Sindelsdorf und Penzberg/Iffeldorf ist es nach Polizeiangaben zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen hat sich dabei ein PKW überschlagen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist vor Ort.

Feuerwehr ebenfalls im Einsatz

Die zwei Insassen sind laut einem Augenzeugen noch im Fahrzeug und die Feuerwehrkräfte versuchen sie aus dem Wrack zu befreien. Derzeit gibt es keine Informationen wie schwer die Insassen verletzt sind. Die Polizei hat die A95 in Fahrtrichtung München gesperrt und der Verkehr wird an der Anschlussstelle Sindelsdorf abgeleitet.

Schneefall und Glätte führen in Südbayern zu Staus

Wegen Schneefalls ist es am Montagabend in Südbayern zu zahlreichen Staus auf Autobahnen und anderen Straßen gekommen. Das staatliche Verkehrsinformationssystem Bayerninfo meldete allein im Großraum München Dutzende Verkehrsbehinderungen. Von der Schnee- und Eisglätte seien besonders der südliche Teil der A8, die A95, die A96 und der Münchner Autobahnring A99 betroffen. "Die Räumdienste sind im Dauereinsatz", hieß es. Auf der A8 kam es insbesondere zwischen Rosenheim und Salzburg in beiden Richtungen immer wieder zu kilometerlangem stockenden Verkehr und zu kürzeren Staus. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Süden des Freistaats bis Dienstagmorgen nochmals bis zu 10 Zentimeter Neuschnee angekündigt, in höheren Lagen bis zu 20 Zentimeter.