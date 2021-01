Schwerer Unfall auf A95: Zwei junge Menschen tot

Gestern Abend kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A95. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine Limousine von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr auf eine Leitplanke und wurde wie auf einem Katapult in die Luft geschleudert. In rund 25 Meter Entfernung schlug es in etwa drei Meter Höhe in eine Baumgruppe ein und blieb dort hängen.

Per Seilwinde mussten die Feuerwehrkräfte das komplett zerstörte Auto nach unten ziehen. Für die beiden Insassen - einen 23-jährigen Mann aus München und eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck - kam jede Hilfe zu spät.

Polizei sucht Zeugen

Zum Unfallzeitpunkt herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt - ob überfrierende Nässe und nicht angepasste Geschwindigkeit der Unfallgrund war, soll von den Unfallgutachtern geklärt werden. Die Polizei sucht auch nach Zeugen, die etwas über Unfallhergang und Geschwindigkeit berichten können. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt. Für Bergung und Unfallaufnahme musste die A95 im Unfallbereich mehrere Stunden gesperrt werden.

Schneefall und Glätte führen in Südbayern zu Staus

Wegen Schneefalls ist es am Montagabend in Südbayern zu zahlreichen Staus auf Autobahnen und anderen Straßen gekommen. Das staatliche Verkehrsinformationssystem Bayerninfo meldete allein im Großraum München Dutzende Verkehrsbehinderungen.

Von der Schnee- und Eisglätte seien besonders der südliche Teil der A8, die A95, die A96 und der Münchner Autobahnring A99 betroffen gewesen. "Die Räumdienste sind im Dauereinsatz", hieß es. Auf der A8 kam es insbesondere zwischen Rosenheim und Salzburg in beiden Richtungen immer wieder zu kilometerlangem stockenden Verkehr und zu kürzeren Staus. Zwischen Achenmühle und Frasdorf war die A8 zeitweise wegen quer stehender Lkw gesperrt.