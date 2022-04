Artikel mit Audio-Inhalten

Schwabinger demonstrieren gegen Mieterhöhung und Verdrängung

"Stoppt Dawonia": Unter diesem Motto haben am Samstagvormittag etwa 50 Menschen in der Berlinerstraße in Schwabing gegen das Wohnungsunternehmen demonstriert. Sie fordern Instandhaltung statt Modernisierung und Verdrängung.