Schutz vor Wölfen: Herdenschutzhunde für Schafe in der Rhön

Schnee knirscht unter den Schuhen und liegt schwer auf den Ästen der Bäume. Mitten in dieser Winteridylle bei Waldfenster in der Rhön kauen etwa 550 Schafe an einer großen Lichtung das frische Gras, das sie unter dem Schnee freischarren können. Aus der Herde preschen plötzlich vier große, cremefarbene Hunde nach vorne. Würde sich ein Wolf der Herde nähern, so würden die Herdenschutzhunde sofort Alarm schlagen. "Es ist für uns nicht mehr vorstellbar ohne diese Hunde", sagt Schäferin Christiane Geiger.

Doppelter Schutz: Elektrozaun und Herdenschutzhunde

Zusammen mit Schäfer Dieter Michler setzt sie auf einen doppelten Schutz ihrer Herde vor Wölfen: Neben den vier pyrenäischen Berghunden soll auch ein 106 Zentimeter hoher Elektrozaun mit 10.000 Volt Spannung in der Nacht Wölfe fernhalten. Die Herdenschutzhunde sind nämlich nur über Nacht bei den Schafen – tagsüber betreuen die Schäfer die Herde selbst. Bisher hat sich die Kombination bewährt und es gab keine Risse in ihrer Herde.

Und das, obwohl sich in dem Gebiet rund um den Truppenübungsplatz von Wildflecken nachweislich Wölfe aufhalten, die auch schon Tiere gerissen haben. Ohne die Hunde, so Christiane Geiger, würden die Schäfer aus Adelsberg im Spessart mit ihrer Herde nicht mehr in dieses Gebiet ziehen. Die Hunde wachsen bereits als Welpen bei den Schafen auf, damit sich die Tiere aneinander gewöhnen. Auch, wenn die Schafe im tiefen Winter in den Stall kommen, sind die Herdenschutzhunde mit dabei.

Herdenschutzhunde effektiv, aber teuer

Der Einsatz von Herdenschutzhunden sei effektiv, aber finanziell ein Minusgeschäft, erklärt die Schäferin: "Wenn man es vom Finanziellen her sieht, ist es ein bisschen Wahnsinn." Denn: In der Anschaffung kostet ein Welpe etwa 1.200 Euro, ein erwachsener Herdenschutzhund 6.000 Euro. Der Freistaat Bayern fördert zwar den Kauf mit bis zu 3.000 Euro sowie die Zertifizierung und den Sachkundenachweis, wie es auf Nachfrage von BR24 heißt. Teuer sei aber eigentlich vor allem der Unterhalt der Hunde: Mindestens 2.000 Euro kämen da pro Tier und Jahr zusammen, sagt Geiger.

Andere Bundesländer seien da weiter. Doch die Investition ist für die Christiane Geiger unumgänglich: "Wir wollen ja auch in zehn Jahren noch weiter Schäfer sein." Sie geht davon aus, dass sich die Wölfe weiter ausbreiten – "dann gibt es überall Wölfe. Dann muss man irgendwie einen Weg finden." Wird in Bayern bei entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ein Weidetier gerissen, ersetzt der Staat den entstandenen Schaden. Allein aus emotionalen Gründen sei das aber für Geiger und Michler kein praktikables Konzept.