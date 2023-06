Artikel mit Video-Inhalten

Schüler aus Bayern und Tschechien bei "Fischer machen Schule"

Was für Pflanzen und Tiere leben in unseren heimischen Gewässern? Warum sind sie so wichtig? Was für Einflüsse bedrohen sie? Fragen wie diese beschäftigen Schüler aus Bayern und Tschechien bei der Aktion "Fischer machen Schule" in Zwiesel.