Schon vier Tote in Oberfranken: Zahl der Fahrradunfälle steigt

Am Montag starb zum vierten Mal in diesem Jahr in Oberfranken ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall. Der 57-Jährige wurde in Weidenberg im Landkreis Bayreuth von einem abbiegenden Lastwagen übersehen. Der Radfahrer war auf dem Radweg zwischen Bayreuth und Weidenberg unterwegs, als er an einer Kreuzung mit dem Lkw zusammenstieß. Der Radfahrer starb später im Krankenhaus.

Ein Drittel mehr Fahrradunfälle

Die Polizei spricht auf Nachfrage von BR24 von einem "traurigen Trend". Im Jahr 2021 habe es in Oberfranken insgesamt zwei Fahrradunfälle mit tödlichem Ausgang gegeben, in diesem Jahr sei bereits die doppelte Anzahl zu vermelden. Insgesamt sei die Zahl der Fahrradunfälle in den letzten zehn Jahren um 30 bis 40 Prozent angestiegen. Das liege aber vor allem daran, dass immer mehr Menschen aufs Fahrrad umstiegen, so ein Sprecher der oberfränkischen Polizei.

Anzahl der Schwerverletzten auf Vorjahresniveau

In Gössweinstein, das ebenfalls im Landkreis Bayreuth liegt, verunglückte am Montag ein weiterer Radfahrer. Der 62 Jahre alte Mann war auf seinem E-Bike auf einem Trampelpfad im Wald unterwegs, als sein Vorderrad auf nassem Laub wegrutschte. Bei dem Sturz wurde der Mann schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Anzahl der Fahrradunfälle mit Schwerverletzten habe sich im Vergleich zum Vorjahr aber nicht verändert, so der Sprecher. Eine gute Idee und oftmals eine Lebensversicherung sei ein Fahrradhelm, heißt es.