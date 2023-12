Schneelage in Schwaben weiter angespannt

Einen ganzen Tag lang war der öffentliche Nahverkehr in Augsburg und Umgebung lahmgelegt. Die Stadtwerke (SWA) erklären am Nachmittag: Am Sonntag sollen Busse und Trams wieder fahren. SWA-Sprecher Jürgen Fergg zufolge war es erst das zweite Mal seit 2006, dass die Stadtwerke den Verkehr wegen eines so heftigen Wintereinbruchs unterbrechen mussten.

Der schwere Schnee hatte Äste und ganze Bäume auf die Oberleitungen stürzen lassen. Diese Schäden mussten nun behoben werden. Außerdem waren vier Straßenbahnen auf freier Strecke steckengeblieben, sie wurden am Samstag geborgen. Schließlich, so die Augsburger Stadtwerke, wurde der besonders feste Schnee durch den Autoverkehr in einige Weichen gedrückt. Die konnten in der Folge nicht mehr bewegt werden.

Regiobahn stellt auch Bahnbetrieb am Samstag in Frage

In der kommenden Nacht werden Straßenbahnen unterwegs sein, um die Oberleitungen eisfrei zu halten. Außerdem wird das Netz weiter kontrolliert.

Währenddessen hat die Bayerische Regiobahn erklärt, dass sie den Betrieb am Samstag nicht mehr aufnehmen wird. Unklar sei auch, ob am Sonntag Züge von Augsburg nach Schongau, Füssen und Gessertshausen fahren können.

Verärgert reagiert der Fahrgastverband Pro Bahn in Schwaben. Auch 17 Stunden nach Einstellung des Zugverkehrs gebe es "keine belastbaren Aussagen", wann wieder Züge verkehren könnten. Das sei ein "Armutszeugnis", so Pro Bahn.

THW muss erstes Dach vom Schnee befreien

In Oberstaufen musste das Technische Hilfswerk zu einem Einsatz ausrücken. Die Schneelast auf dem Dach des Bahnhofs erschien zu groß. Vorsichtshalber wurde das Dach vom Schnee befreit.

Am Flughafen Memmingen warten Passagiere seit der Früh auf ihren Abflug. Am Nachmittag war unklar, ob und wie viele Maschinen noch am Samstag abheben können. Nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin waren Flüge mit Ziel Memmingen nach Stuttgart, Nürnberg und Friedrichshafen umgeleitet worden.