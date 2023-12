Wintereinbruch: Viele Unfälle, Züge und Nahverkehr fahren nicht

Auf den schneeglatten Straßen hat es im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben/Nord seit gestern Abend "zahlreiche Unfälle" gegeben. Der Einsatzzentrale in Augsburg zufolge mussten aber nur Leichtverletzte versorgt werden, etwa wenn PKW im Straßengraben landeten. Unfälle gab es demnach sowohl auf der Autobahn A8 als auch auf den Landstraßen. Ein Beamter sagte "Jetzt hoffen wir, dass die Räumdienste die Straßen bald wieder freibekommen".

Hunderte Unfälle im Allgäu

Im Allgäu spricht die Einsatzzentrale Kempten von "hunderten Unfällen" seit gestern Abend. Auch hier hat es nach Angaben der Beamten nur Leichtverletzte gegeben. Die Lage sei durchaus "angespannt", wegen der hohen Schneelast auf den Bäumen. Größere Äste und umgestürzte Bäume blockieren die Straßen, Polizei und Feuerwehr seien durchgehend im Einsatz.

Im Allgäu, so der Sprecher, sei man ja auch größere Schneemengen gewöhnt; unverständlich sei es deshalb, dass einige Autofahrer liegenbleiben, weil sie mit Sommerreifen unterwegs sind.

Regiobahn stellt Betrieb ein

Auch die Bayerische Regiobahn, BRB, hat ihren Betrieb wegen der großen Neuschneemengen komplett eingestellt. So fahren auch in den Netzen Ammersee-Altmühltal sowie Ostallgäu-Lechfeld von Augsburg Richtung Süden derzeit keine Züge. Wie die BRB erklärt, habe es schon in der Nacht "mehrere Schäden an den Oberleitungen" gegeben, Bäume sind ins Gleis gestürzt oder Weichen blockiert. Wegen der schwierigen Situation auf den Straßen gibt es keinen Schienen-Ersatzverkehr.

Kein Nahverkehr in Augsburg

Nach den starken Schneefällen der Nacht haben auch die Stadtwerke Augsburg (SWA) den Nahverkehr bis auf weiteres eingestellt. Busse und Straßenbahnen könnten "wegen der hohen Schneelast" nicht fahren, sagte SWA-Sprecher Jürgen Fergg auf BR-Anfrage. Es habe aber keine größeren Unfälle gegeben. Wann Straßen und Schienen wieder freigeräumt sein werden, konnte Fergg zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.