Schneefall am Wochenende: Bayern wird weiß

Die Kaltfront des vom nördlichen Skandinavien in Richtung Baltikum ziehenden Tiefs Niklas hat heute einen Wetterumschwung von herbstlich auf winterlich eingeläutet. Dabei gelangte auf der Rückseite der Kaltfront mit einer kräftigen Nordströmung polare Kaltluft nach Bayern.

Nordstauwetterlage mit viel Neuschnee im Bergland

In der Nacht zu Samstag und am Wochenende liegt Bayern zwischen Tief Niklas über Osteuropa und der von den Azoren bis nach Island reichenden Hochdruckzone Christina weiterhin im Zustrom kalter Luft aus polaren Breiten, nur in den Westen Bayerns gelangt am Sonntag etwas mildere Nordseeluft.

An den Alpen entsteht eine Nordstau-Wetterlage, die ergiebige Schneefälle bringt. Bis Sonntagabend sind in den Alpentälern 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee möglich, auf der Zugspitze kann es bis zu einem Meter von der weißen Pracht geben. Auch in den bayerischen Mittelgebirgen fällt am Samstag und Sonntag immer wieder Schnee, sodass sich auch hier bis Sonntagabend der Schnee auf 10 bis 20 Zentimeter, in Staulagen des Bayerischen Waldes bis zu 30 Zentimeter anhäufen kann.

Schnee auch im Flachland

Auch das bayerische Flachland wird von Schnee- oder Schneeregenschauer nicht verschont. Nur in Lagen unterhalb 300-200 Metern, am Sonntag im Westen Bayerns unterhalb 600-400 Metern ist es meist Regen. Trotzdem wird es auch hier, vor allem am Samstag, zumindest mancherorts vorübergehend für eine geschlossene Schneedecke von einigen wenigen Zentimetern reichen. Die Temperaturen liegen am Wochenende zwischen -1 und +6 Grad, in den Nächten gibt es teilweise leichten Frost von bis zu -5 Grad in manchen Alpentälern.

Insgesamt wird es am Wochenende an und in den Alpen sowie in den Mittelgebirgen oberhalb 500 Metern winterlich, und auch im Flachland kann es für den einen oder anderen Schneemann reichen.

Straßenglätte, im Bergland mitunter auch Schneeverwehungen

Aufgrund der Schneefälle muss vor allem in den Nächten und in den Morgenstunden mit Straßenglätte, in den Alpen auch tagsüber mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden. Zudem weht besonders am Samstag weiterhin ein lebhafter Wind. In den Kammlagen der Mittelgebirge und auf den Alpengipfeln gibt es starke Böen, sodass es hier zu Schneeverwehungen kommen kann. Mit den ergiebigen Neuschneemengen in den Alpen ist mit einem Anstieg der Lawinengefahr zu rechnen.

Nach Wochenmitte eventuell Dauerfrost

Für die neue Woche deuten die Mehrzahl der Wettermodelle eine winterliche Witterung an. Montag und Dienstag zieht ein kleines Tief vom westlichen Mitteleuropa über den Süden Deutschlands in Richtung südöstliches Mitteleuropa. Dabei lenkt es am Montag vorübergehend etwas mildere Luft zu uns und die Schneefallgrenze steigt von Westen vorübergehend auf 400-600 Meter. Doch schon in der Nacht zu Dienstag und am Dienstag strömt wieder kältere Luft nach Bayerns und die Schneefallgrenze sinkt bis ins Flachland. Dazu ist es an beiden Tagen oft bewölkt und es fällt gebietsweise – je nach Höhenlage – Regen oder Schnee; vor allem am Dienstag schneit es an den Alpen länger anhaltend und dann sind erneut bis zu 10 Zentimeter- in Staulagen auch bis zu 20 Zentimeter - Neuschnee möglich.

Mittwoch und Donnerstag strömt aus dem Nordosten Europas sehr kalte und etwas trockenere Luft nach Bayern und es herrscht in weiten Teilen Bayerns Dauerfrost. Dazu ist es teils freundlich, teils bewölkt mit nur einzelnen Schneeschauern. Ob sich die kalte Witterung bis zum ersten Adventswochenende fortsetzt oder es von Westen her etwas milder wird, ist nach aktuellen Stand unsicher.