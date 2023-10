"Schmerzgrenze" erreicht: Tiergarten Nürnberg erhöht Preise

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Wer sich im Nürnberger Tiergarten Delfine, Giraffen und Co. ansehen will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Verantwortlichen erhöhen die Eintrittspreise. Doch nicht in allen Kategorien steigen die Preise wie ursprünglich geplant.