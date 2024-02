Schliersee: Unmut über geplanten Hotelneubau

Bürgerinitiative lehnt das Projekt ab

Aber nicht allen Schlierseern gefallen die Pläne. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet und will das Projekt in seiner jetzigen Form aufhalten.

"Wogegen wir uns wenden, ist die Planung, die wir als Mega-Hotel bezeichnen. Eine Fassade mit 90 Metern Länge, mit einer Höhe von 24 Metern – das empfinden wir als einen Schandfleck am Schliersee", sagt Alexander von Schoeler, Sprecher der Initiative. Der Schlierseer Hof brauche zwar unbestritten einen Neustart mit Neubau, aber keinen, der so überdimensioniert sei. Die BI hat inzwischen über 1.300 Unterschriften gesammelt und im Rathaus eingereicht. Ein Bürgerentscheid in der Frage gilt als sehr wahrscheinlich.

Frage der Zukunft des Tourismus

Es geht in diesem Konflikt im Grunde um die touristische Zukunft des Schliersees. Die Hoteliers-Familie will ein modernes, großes Vorzeigeprojekt realisieren. Eine Art touristischer Leuchtturm für die gesamte Region. Man habe von den ersten Ideen bereits Abstriche gemacht. Mit 116 Zimmer sei die untere Grenze der Wirtschaftlichkeit erreicht. Die de Alwis denken darüber nach, das Hotel aufzugeben, falls ein Bürgerentscheid ihre Pläne ablehne.

Die Bürgerinitiative denkt bei der Entwicklung des Ortes in Sachen Fremdenverkehr kleiner. Der Schliersee brauche in jedem Fall neue Angebote für Urlauber. Aber diese müssten sich an das Profil des Schliersees anpassen, so die Kritiker. Man denke dabei mehr an kleinere, aber hochwertige Boutique-Hotels, wie sie überall in den Alpen schon entstanden sind.

In den nächsten Wochen wollen beide Seiten die Schlierseer intensiv über ihre Pläne und Absichten informieren. Ein Bürgerentscheid in dieser Frage ist sehr wahrscheinlich. Die Gemeinde stellt dafür einen Termin Ende April in Aussicht.