Schleuser setzt 22 Menschen an Bushaltestelle in Oberbayern ab

22 Menschen hat ein Schleuser am frühen Samstagmorgen an einer Bushaltestelle im Neuöttinger Stadtteil Alzgern in der Nähe der A94 abgesetzt, manche waren unterkühlt.

Von Rettungskräften versorgt

Eine Polizeistreife fand sechs von ihnen noch an der Bushaltestelle, die restlichen Personen fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe, wie die Bundespolizei mitteilte. Einige von ihnen versteckten sich demnach in einem Gebüsch. Sie wurden von Rettungskräften versorgt, ins Krankenhaus musste aber niemand.

Alle Geschleusten kommen aus der Türkei

Alle 22 mutmaßlich eingeschleusten Menschen wurden auf eine Dienststelle der Polizei gebracht. Dort werden sie erst einmal versorgt. Es sei ein Dolmetscher hinzugezogen worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Freilassing. Nach Polizeiangaben handelte es sich bei den eingeschleusten Menschen um zehn Erwachsene und zwölf Kinder aus der Türkei.

Zum Artikel: Warum immer mehr türkische Staatsbürger nach Deutschland fliehen

Von Januar bis Mai 2023 haben nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge insgesamt 16.162 Menschen aus der Türkei einen Asylantrag gestellt. Damit steht die Türkei nach Syrien und Afghanistan auf Platz drei.

Unfall bei Verfolgung eines Schleusers am Donnerstag

Donnerstagnacht war es bei Marktl im Landkreis Altötting nach der Verfolgung eines mutmaßlichen Schleusers zu einem Unfall gekommen. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer vier türkische Staatsangehörige, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Demnach wollten die Beamten das Fahrzeug am deutsch-österreichischen Grenzübergang kontrollieren. Der Fahrer habe daraufhin beschleunigt und sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geflohen. In der Oberpfalz kam es vergangenen Sonntag zu einem Unfall mit einer flüchtenden Schleuser, der Mann konnte festgenommen werden.