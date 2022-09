Schafhalter in den Alpen fordern Zonen ohne Wolf

"Wollen unsere Schafe nicht dem Wolf zum Fraß vorwerfen"

Die Weidegenossen Partenkirchen verteilen Anfang der Woche ihre Schafe, die früher als sonst im Jahr von den Weidegebieten im Reintal hinter der Zugspitze geholt wurden. Über 600 Tiere werden bei der Schafverteilung an ihre Besitzer übergeben. Matthias Grasegger aus Partenkirchen holt zehn Muttertiere und drei Lämmer zurück in den Stall in Partenkirchen. "Wir hängen an unseren Schafen und wollen sie nicht dem Wolf zum Fraß vorwerfen", sagt er. So wie bei ihm ist die Stimmung auch bei den anderen Landwirten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Gemeinsam mit dem Landrat Anton Speer (FW) fordern sie von der Politik wolfsfreie Zonen.