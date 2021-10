Samentütchen für alle: Die Gröbenzeller Saatbibiliothek

In der Gemeindebücherei Gröbenzell hat ein nachhaltiges und ökologisches Projekt begonnen. Mit Hilfe von Gröbenzeller Bürgerinnen und Bürgern soll hier die erste Saatgutbibliothek im Landkreis aufgebaut werden.

Bücherei will zur Saatbibliothek werden

Besucher der Gröbenzeller Gemeindebücherei haben bereits Klatschmohn, Stangenbohnen, Sonnenblumen und einen ganzen Sack Kapuzinerkresse vorbeigebracht, sagt die Leiterin Angelina Hanke. Die Gemeindebücherei will mithilfe der Bürger Saatgut sammeln, umfüllen, in Tüten beschriften und einlagern.

Kostenlose Pflanzensamen für alle ab 2022

Nächstes Jahr können sich dann alle Interessierten kostenlos Samen abholen, aussäen und dann im Herbst - so die Hoffnung der Bücherei - wieder ein paar Samen vorbeibringen. So soll ein Kreislauf entstehen. Die Bücherei will Gröbenzell nach eigenen Angaben "grüner und blumiger" machen und auch die Artenvielfalt fördern.

Auch alte Saatsorten werden gesucht

Aktuell seien die Initiatoren auch auf der Suche nach alten Sorten, so die Büchereileiterin. Manche Samen müssten außerdem noch nachgefrostet werden. Ziel der Saatgutbibliothek ist auch die Förderung der Pflanzenvielfalt und Diversität in der Region. Der Gedanke kommt ursprünglich aus Amerika, wo es sehr viel genetisch verändertes Saatgut gibt.

Fachfrau unterstützt Saatbibliothek

Fachmännische Unterstützung bekommt die Bücherei von einer Kollegin, die gelernte Gärtnerin ist. Außerdem gebe es in der Bücherei viel Literatur, in der man bei Bedarf nachschlagen könnte. Die Organisatoren hoffen, dass sie bis zum Winter vielleicht 50 bis 100 Tütchen zusammenbekommen.