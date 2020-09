Regionale Wiesensamen liefern mehr Futter für Insekten

Welche Ernte-Methode bringt die bessere Ausbeute?

Auf einer artenreichen Wiese im oberbayerischen Laufen testeten die Forscher eine weitere Methode Pflanzensamen zu gewinnen. Eine Fläche ernteten sie mit einem Balkenmäher und zum Vergleich einen anderen Abschnitt mit dem E-Beetle. Als erstes Ergebnis konnten sie schon feststellen, dass beide Methoden ähnlich viele Samen liefern, doch die Zusammensetzung der Arten ist unterschiedlich.

Perfekter Wiesensamen: regional und heimisch

Welches Saatgut sich für die Wiederaussaat am besten eignet, wird im Labor überprüft. Das Saatgut-Projekt "Wild und kultiviert" arbeitet grenzüberschreitend. In der österreichischen Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, am Institut für Pflanzenbau und Kulturlandschaft, wird untersucht, wie Artenvielfalt am besten erhalten und gesteigert werden kann. Erste Labortests der Samen aus dem Berchtesgadener Land zeigen:

"Hier haben wir nicht nur Artenreichtum drinnen, sondern genau die regionalen Arten in ihrer regionalen Genetik, und das ist ein besonderer Wert, den kann man nirgendwo zukaufen, den hat man nur vor Ort." Dr. Bernhard Krautzer, Leiter Institut für Pflanzenbau und Kulturlandschaft Raumberg-Gumpenstein