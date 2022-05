Saisonstart der Ilztalbahn am Samstag – ohne Neun-Euro-Ticket

Das Neun-Euro-Ticket soll im Nah- und Regionalverkehr gelten und zwar in ganz Deutschland. Doch im Detail lauern Fallstricke. So gilt das Ticket zum Beispiel nicht auf der Ilztalbahn, die am Samstag zwischen Passau und Freyung in die Saison startet.