2G im Skigebiet: Wie klappt's beim Start in die Saison?

Das Wetter ist eigentlich sehr bescheiden in der Früh an der Söllereck-Talstation: Windiges Schneegestöber, im grauen Nebel keine Berge zu sehen. Die Stimmung in der Schlange vor den Kassen ist trotzdem aufgekratzt: Endlich wieder Skifahren. Und seit diesem Wochenende ist dabei auch der Corona-Testnachweis keine Hürde mehr. Allein Impfung oder überstandene Corona-Infektion muss man nachweisen, kurz: 2G.

Bergbahnbetreiber kritisiert Staatsregierung

Das war noch am vergangenen Wochenende anders, da galt am Söllereck 2G-plus: Also auch gegen Corona Geimpfte und Genesene haben einen negativen Test gebraucht. Für Bergbahn-Sprecher Jörn Homburg war das ein Testbetrieb, "der nicht funktioniert hat."

"Und wir sind sehr, sehr froh, dass es von der Staatsregierung ein Einsehen gab und auch wir jetzt mit 2G-Betrieb fahren können." Jörn Homburg, Sprecher der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen

So sei es schließlich auch auf der österreichischen Seite geregelt, einen Steinwurf weiter im Kleinwalsertal. Homburg sagt: Für den Unterschied habe niemand Verständnis gehabt.

Schnelle Kontrolle von 2G braucht mehr Personal

Weil die Bergbahn zusätzliche Mitarbeiter vor die Kassen stellt, die jeden 2G-Nachweis kontrollieren, geht es recht zügig voran, obwohl viel Betrieb ist: Die beiden Parkplätze sind voll.