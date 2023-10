S-Bahn München: Erst Stammstrecke, dann Flughafen-Halt gesperrt

Wie immer im Herbst führt die Deutsche Bahn auf der Münchner Stammstrecke Instandhaltungsmaßnahmen durch und verbindet das gleich mit noch weiteren Arbeiten. Am Wochenende – von Freitag, 20. Oktober, 22.30 Uhr, bis Montag, 23. Oktober, 4.40 Uhr – sind dort deshalb gar keine S-Bahnen unterwegs.

Aus Richtung Westen enden sie in Pasing, am Hauptbahnhof oder am Heimeranplatz. Aus Richtung Osten fahren sie nur bis Giesing oder Leuchtenbergring. Die S8 wird umgeleitet und hält als einzige Linie am Ostbahnhof.

Tram 19 fährt öfter als üblich – kostenlose Leihräder

Ersatzweise verkehren zwischen Pasing und Ostbahnhof Busse. Fahrgäste können aber auch auf Regionalzüge, U-Bahnen und die Tram 19 ausweichen, die parallel zur Stammstrecke fährt und an diesem Wochenende öfter als sonst unterwegs ist. Zu den Alternativangeboten gehören erstmals auch Leihräder von "Call a Bike", die man in der ersten halben Stunde kostenfrei nutzen kann.

Auch wenn für die Fahrgäste auf der Stammstrecke gar nichts geht, ist dort einiges los. An den Gleisen und in den Bahnhöfen wird intensiv gearbeitet. Unter anderem werden Schwellen und Schienen gewechselt, die Oberleitungen inspiziert und auf Vordermann gebracht, Signalmasten instandgesetzt und die Tunneldecke saniert.

Hunderte Arbeiter schweißen, reinigen und reparieren

In den Tunnelstationen will die Deutsche Bahn etwa Wände reinigen, Elektroinstallationsarbeiten durchführen, sicherheitstechnische Anlagen prüfen und – konkret am Stachus – eine Deckenverkleidung montieren. Zugleich geht der Bau der zweiten Stammstrecke weiter, zum Beispiel mit Schotter-, Schleif- und Tiefbauarbeiten. Für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof wird das Wochenende ebenfalls genutzt.

An den Schienen und Weichen arbeiten Hunderte Menschen, darunter mehrere Schweißtrupps, im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Ab Betriebsbeginn Montagfrüh soll alles wieder normal laufen. Nirgendwo in Europa gibt es mehr Eisenbahnverkehr auf zwei Gleisen: Mehr als 1.000 Züge passieren an Werktagen die S-Bahn-Stammstrecke in München.

Drei Wochen lang fährt keine S-Bahn zum Flughafen-Bahnhof

Wer in nächster Zeit eine Flugreise plant, sollte ebenfalls den Fahrplan der S-Bahnen und Regionalzüge zum Münchner Airport genau im Auge haben. Bereits seit Donnerstag (19. Oktober) kommt es zu spürbaren Einschränkungen. Die S8 fährt nachts – jeweils ab 21.50 Uhr – nur noch bis Johanneskirchen. Wer auf der Fahrt zu den Flughafen-Terminals nicht auf den Bus umsteigen will, sollte zu vorgerückter Stunde also die S1 nehmen.

Das gilt aber nur noch diese Woche. Ab Montag (23. Oktober, 23 Uhr) fahren gar keine Züge mehr zum Flughafen-Bahnhof – weder S1 und S8 noch der Regionalzug, der Regensburg mit dem Airport verbindet. Dann ist in Freising, Neufahrn, Ismaning, Johanneskirchen oder im Besucherpark Schluss. Für die weitere Strecke bleiben fast drei Wochen lang nur noch Busse.

Der Grund für die Einschränkungen: Die Deutsche Bahn erneuert Gleise und Schienen im Flughafenbereich sowie Weichen in Ismaning. Bei der Gelegenheit werden auch gleich Arbeiten im Flughafen-Tunnelbahnhof erledigt. Zum Beispiel werden die Sitzgelegenheiten erneuert und die Treppenhäuser farblich neu gestaltet.