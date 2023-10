S-Bahn München: Deutlich weniger Züge in den nächsten Wochen

Auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn wird es an den kommenden Wochenenden immer wieder umfangreiche Streckensperrungen geben. Wie die Deutsche Bahn mitteilt hat, sind Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant, an vier von den kommenden fünf Wochenenden fahren deshalb weniger S-Bahnen.

Stammstrecke: Wochenend-Einschränkung ab Freitagabend

An den vier Wochenenden 6. bis 9. Oktober, 13. bis 16. Oktober, 27. bis 30. Oktober sowie 3. bis 6. November fahren jeweils von Freitagabend, 22.20 Uhr, durchgehend bis Montagfrüh, 4.40 Uhr, weniger S-Bahnen über die Stammstrecke. Nur die S7 und die S8 verkehren wie gewohnt.

Bei den anderen Linien kommt es laut Bahn zu folgenden Einschränkungen: Die S1 beginnt und endet am Hauptbahnhof und fährt ohne Halt bis Moosach. Die S2 verkehrt im Westen alle 30 Minuten zwischen Petershausen und Hauptbahnhof, beziehungsweise Heimeranplatz. Die Haltestellen zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof entfallen. Zwischen Dachau und Altomünster fahren die Züge regulär. Von Osten kommend fährt die S2 nur bis Hirschgarten. Die S3 fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis zur Station Ostbahnhof. Die S4 verkehrt nur zwischen Geltendorf und Pasing. Die S6 fährt im Westen nur bis Hauptbahnhof und ohne Halt bis Pasing. Im Osten fährt die S6 nur bis Ostbahnhof.

Komplettsperrung zwischen dem 20. und 23. Oktober

Vom 20. Oktober, 22.30 Uhr, bis zum 23. Oktober um 4.40 Uhr fährt überhaupt keine S-Bahn auf der Stammstrecke, auf der sämtliche S-Bahn-Linien die Innenstadt queren. Grund ist das turnusmäßige Instandhaltungswochenende.

An Allerheiligen fahren vom Vorabend des 31. Oktober bis zum Morgen des 2. November keine Bahnen zwischen Isartor und Leuchtenbergring beziehungsweise Giesing.

Bahn plant Arbeiten an verschiedenen Stellen

Damit das neue Stellwerk am Münchner Ostbahnhof im nächsten Jahr starten kann, muss die Bahn nach eigener Aussage umfangreiche Kabel- und Tiefbauarbeiten am Gleisbett durchführen. Für die zweite S-Bahn-Stammstrecke werden gleichzeitig Bauarbeiten am S-Bahnhof Laim durchgeführt. Hinzu kommt noch das turnusmäßige Instandhaltungswochenende. Dabei bündelt die Bahn verschiedene notwendige Arbeiten an den Gleisen und in den Bahnhöfen.

Tram und Bus sollen fehlende S-Bahnen ersetzen

Wie die Deutsche Bahn ankündigt, wird es einen Ersatzverkehr mit Bussen und verstärkten U-Bahn- sowie Tramlinien geben. So soll etwa die Tram 19 an den betreffenden Tagen zwischen Pasing und Hauptbahnhof öfter unterwegs sein. Während der Komplettsperrung am turnusgemäßen Instandhaltungswochenende (20. bis 23. Oktober) können Reisende erstmals auch Leihräder von "Call a Bike" für 30 Minuten kostenlos nutzen, hieß es vom Konzern.