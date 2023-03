Runter von Gas und Öl - Droht ein finanzielles Fiasko?

Olaf Zimmermann ist Heizungsinstallateur in München. Sollte der aktuelle Gesetzesentwurf so umgesetzt werden, wie er derzeit diskutiert wird, dann wird ihm die Arbeit die nächsten Jahrzehnte nicht ausgehen, erklärt er in Kontrovers – Die Story.

Für viele Menschen könnte es teuer werden

Wenn der Einbau konventioneller Öl- und Gasheizungen ab 2024 wirklich verboten wird, werden viele Menschen in Wärmepumpen investieren. Eine völlig andere Technologie, die häufig große Umbauten und eine energetische Sanierung nach sich zieht. Letztlich dürfe man die Hauseigentümer nicht überfordern: "Als Unternehmer lernt man, nur das machen zu können, was letztendlich der Geldbeutel der Kunden hergibt."

Helmut Pauschlau lebt in München-Schwabing und ist bereit, in eine neue Heizungsanlage zu investieren. Sein Mehrfamilienhaus ist bereits mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Doch aktuell muss er sie noch mit Gas unterstützen. "Mein Ziel war immer: Ich will weg vom Gas. Wir haben jetzt zwar schon die Hälfte Gas gespart, aber ich will natürlich noch runter. Das müssen wir hinkriegen."