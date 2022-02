Volleyball Bundesliga: Straubing und Vilsbiburg verlieren

Die Volleyballerinnen von Nawaro Straubing haben im Kellerduell gegen Schwarz-Weiß Erfurt eine 0:3 (17:25, 24:26, 18:25) Niederlage kassiert und ihren dritten Sieg in der Bundesliga verpasst. Wie der Club mitteilt, habe das Team von Trainer Bart-Jan van der Mark viele Chancen verpasst. In entscheidenden Phasen der drei Sätze fehlten allerdings Glück und Selbstvertrauen.

Nawaros richten Blick nach vorne

Nach der Niederlage sind die Volleyballerinnen aus Erfurt für die Nawaros kaum noch einzuholen, die Niederbayerinnen werden die Bundesligasaison wohl als Elfte und damit Vorletzte abschließen. Bereits jetzt beginne die Planung für die kommende Spielzeit, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Allerdings stehen noch sieben Partien im Spielplan der aktuellen Saison. So erwarten die Volleyballerinnen in Straubing am kommenden Samstag Black Aachen in der heimischen Turmair-Arena.

Auch die Roten Raben verlieren mit 0:3

In Dresden ist die Überraschung ausgeblieben, der Favorit hat sich durchgesetzt: Die Roten Raben haben ihr Auswärtsspiel beim Deutschen Meister Dresdner SC ebenfalls mit 0:3 (19:25, 22:25, 21:25) verloren. Die Vilsbiburgerinnen waren personell geschwächt. Auf Klára Vyklická musste Cheftrainer Florian Völker wegen einer Sprunggelenksverletzung ganz verzichten, zudem kamen die angeschlagenen Stammkräfte Magda Gryka und Alexis Hart nur zu dosierten Einsätzen in den Sätzen zwei und drei. Und Beta Dumancic hatte sich nach einwöchiger Corona-Quarantäne erst am Vortag des Spiels freitesten können und bekam vor diesem Hintergrund ebenfalls nur punktuelle Spielzeit.

Cheftrainer Völker sprach von einer insgesamt "ordentlichen Leistung" seines Teams, die Mut mache für die beiden bevorstehenden Heimspiele gegen den VfB Suhl am Dienstag und Schwarz-Weiß Erfurt am kommenden Samstag.